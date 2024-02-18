«الهلال الأحمر» يدشّن قافلة العطاء للخدمة المجتمعية في السلع

المصدر: أبوظبي - وام

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دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أول من أمس ، «قافلة العطاء» للخدمة المجتمعية لتوفير الرعاية الإنسانية الشاملة للشرائح التي تستهدفها في مدينة السلع، وتستمر حتى اليوم.

تتضمن فعاليات القافلة تقديم عدد من الخدمات الإنسانية والمجتمعية للجمهور على مدار ثلاثة أيام، منها الجانب الصحي الذي يضم 20 عيادة تخصصية تقدم برامجها الطبية مجاناً للجمهور، إلى جانب 15 جهة حكومية وخاصة تعرض خدماتها للمستهدفين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى 72 أسرة منتجة وفرت لها هيئة الهلال الأحمر منافذ لعرض منتجاتها وبيعها وبالتالي يعود ريعها لمساعدة تلك الأسر على توفير متطلباتها وتحسين حياتها، كما تتضمن القافلة فعاليات تثقيفية وتوعوية وتوزيع الأجهزة والمستلزمات الطبية على أصحاب الأمراض المزمنة.

وفي كلمته خلال تدشين فعاليات القافلة، قال محمد جاسم المزروعي مدير مركز الهلال الأحمر في منطقة الظفرة: «رأينا أن تكون هذه المبادرة شاملة ومتنوعة لذلك تصاحبها فعاليات أخرى تتمثل في تقديم المساعدات المادية والعينية والأجهزة الطبية على المستهدفين، ولتحقيق هذا الهدف بكفاءة وفاعلية وبشكل مؤسسي تم إجراء مسح ميداني في المنطقة المستهدفة من الحملة للتعرف على الاحتياجات الفعلية للأهالي.

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