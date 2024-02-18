شرطة دبي تعزز السعادة الوظيفية للعنصر النسائي برحلة بحرية

المصدر: دبي - البيان

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نظم مكتب التطوير المؤسسي لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، رحلة بحرية للعنصر النسائي، وذلك في إطار مبادرات السعادة الوظيفية، التي ينفذها المكتب، والهادفة إلى إسعاد المجتمع الداخلي، وتعزيز التواصل بين الموظفين.

وانطلقت الرحلة من مرسى «درايف»، مروراً بقناة دبي المائية، والاطلاع على المعالم الجميلة البحرية بدبي، والعودة مجدداً بذات المسار، وتخللت الرحلة إقامة مأدبة غداء، واستمتعت خلالها المشاركات في رحلة الإبحار، بالأجواء الهادئة، والمناظر الخلابة للبحر، وتعرفن أكثر إلى المعالم السياحية في بدبي.

وشملت الرحلة البحرية عصفاً ذهنياً بين كافة الموظفات، بهدف الخروج بمبادرات تطويرية لتعزيز الأداء المؤسسي، وتعزيز التواصل، وترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية في بيئة العمل، ورفع مستويات الرضا الوظيفي، والولاء المؤسسي، وتعزيز الصداقة بين زملاء العمل.

وأكدت الملازم مليحة عباس جوهر، أن الرحلة البحرية تأتي في إطار إسعاد الموظفات، والاهتمام بالعنصر النسائي، بما ينعكس على رفع مستوى الأداء الوظيفي، وتعزيز التقارب والتواصل، فيما أعربت المشاركات في الرحلة، عن سعادتهن بالفعالية التي تعزز العلاقات الاجتماعية، وتسهم في ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية.

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