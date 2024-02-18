سعود بن صقر يحضر أفراح الغرير والكمدة في دبي

المصدر: دبي - وام

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، بمناسبة زفاف نجله سعود إلى كريمة خليفة محمد الكمدة.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

حضور

وحضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في فندق «ون آند أونلي ون زعبيل» في دبي، عدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.

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