«عطاء حمدان التطوعي» يحصد جائزة الكويت للإبداع فئة المسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي – عصام الدين عوض

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حصد فريق عطاء حمدان التطوعي، المعتمد من هيئة تنمية المجتمع بدبي جائزة الكويت للإبداع في موسمها الحادي عشر عن فئة «المسؤولية الاجتماعية»، تقديراً لمساهمته في مجال العمل الخيري والإنساني، وذلك من خلال مشاركته في العديد من الفعاليات والمبادرات الخيرية، التي تنظم على مستوى الدولة، وتسلمت الجائزة التي أقيمت مراسمها في الكويت الأسبوع الماضي بحضور الأمين العام للجائزة، وعدد كبير من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية، سهام آل علي، مدير العلاقات العامة بالفريق.

وقال أحمد بن عجلان، رئيس مجلس إدارة فريق عطاء حمدان التطوعي لـ«البيان»، إن الفوز بالجائزة هو ثمرة عمل مختلف كوادر الفريق وشركائه في العطاء، وتبرهن بشكل خاص على إبداع الجميع وتفانيهم، خلال مشاركاتهم الفاعلة في الفعاليات الإنسانية المختلفة ومبادرات القيادة الحكيمة، عبر الأفكار والممارسات العلمية والعملية، وتبني أجمل السلوكيات في معاملة الناس.

مشاركات فاعلة

ولفت أحمد بن عجلان إلى أن فريق عطاء حمدان التطوعي حصد خلال العام الماضي العديد من الجوائز، وذلك نتيجة لمشاركته الفاعلة في الكثير من المبادرات، التي نظمتها المؤسسات الحكومية والدوائر الخاصة لعل أبرزها حصوله على جائزة أفضل الفرق التطوعية في دبي من جانب تنمية المجتمع، ومبادرة «كن عوناً لهم»، ضمن «مظلة حمدان الخيري»، والتي نظمها الفريق، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تهدف المبادرة إلى توزيع المشروبات الباردة، والمظلات والمواد الصحية والمواد الغذائية لـ500 عامل في جبل علي.

10 برامج

وأوضح رئيس مجلس إدارة فريق عطاء حمدان التطوعي أن الفريق أنجز خلال العام 2023 أكثر من 20 ألفاً و307 ساعات تطوعية، شارك فيها ألف و269 متطوعاً ومتطوعة من 32 جنسية، وتم تنفيذ 10 برامج وورش تدريبية لأعضاء الفريق.

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