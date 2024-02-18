8700 وجبة وفرتها «الشارقة الخيرية» للمتضررين من الأمطار في كلباء

المصدر: الشارقة-وام

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قدمت جمعية الشارقة الخيرية 8700 وجبة ضمن أهدافها لتوفير الاحتياجات الرئيسية للمتضررين من الأمطار بمقر إقامتهم في مواقع الإسكان الطارئ في مناطق المصلى والطلعة والبراحة في كلباء، كما وزعت ما يزيد على 400 حقيبة تتضمن الأغطية الثقيلة والملابس الشتوية للمتضررين.

وأكد ناصر مسعود بلال مدير إدارة الجمعية في كلباء، أن خطة عمل الجمعية مستمرة في تقديم مختلف وسائل الدعم وفق احتياجات كل أسرة، وذلك في ضوء القيام بالمسؤولية المجتمعية لخدمة أفراد المجتمع وتحقيق الاستقرار لتلك الفئات.

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