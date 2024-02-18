100 % معالجة البلاغات الواردة خلال الأمطار في بلدية عجمان

المصدر: عجمان - وام

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تمكنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، من التعامل الفوري مع كافة البلاغات الواردة خلال فترة المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة خلال الفترة الماضية، ليحقق مؤشر المعالجة ما نسبته 100 %، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الدائرة لعمل كفاءاتها خلال الأمطار. وبينت الدائرة، أنها تعاملت مع البلاغات خلال الفترة الواقعة من تاريخ 1 وحتى 15 فبراير الحالي، واستجابت الكوادر في مركز الاتصال 80070 بشكل فوري، لمواصلة الخطط المعدة للتعامل مع الحالات، مؤكدة أن جهود فرق العمل تكاملت لضمان المعالجة الفورية حيث تبدأ بتلقي البلاغ وتوجيه الفرق الميدانية لموقع البلاغ.

وأكدت الدائرة، أنها توفر أفضل المعدات والخطط الاستباقية للتعامل مع الموسم المطري وتكثف الجهود مما أسهم في حل جميع البلاغات خلال وقت قياسي، منوهة إلى امتلاكها لأفضل البرامج والتجهيزات اللازمة لحل الشكاوى والبلاغات، مستندة إلى كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل الفوري مع الحالات الواردة كافة.

وأوضحت أنها تتبنى نظاماً ذكياً في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى، والتي يتم فرزها وتصنيفها حسب الإدارة المختصة والقطاع المعني، ويتم تجميعها في نظام «سي آر إم»، للعمل الفوري وإغلاق الحالات وفق مدد زمنية قصيرة.

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