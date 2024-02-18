صانع محتوى عماني: الإمارات تزرع بذور الطموح والإبداع لدى الشباب

المصدر: دبي - مريم العلي

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نجح الدكتور أحمد البلوشي، خلال تمثيله «مركز الشباب العماني» لحضور القمة العالمية للحكومات بدعوة من مركز الشباب العربي في الإمارات، في إبراز هويته الإعلامية المتميزة في قطاع التواصل الاجتماعي وتدريب الشباب على هذا السياق من خلال مبادرته «تمكين»، مشيداً بالدور الكبير لدولة الإمارات في تمكين الشباب وصناع المحتوى.

ويحمل البلوشي درجة الدكتوراه في القيادة والإدارة، بالإضافة إلى كونه متحدثاً في خدمة المجتمع وصانع محتوى، مما عزز تميزه في ميدانه، وقال البلوشي إن دعم دولة الإمارات للشباب أسهم في زرع بذور الطموح والإبداع لديهم، مؤكداً أهمية الدعم والفرص التي توفرها الإمارات لشبابها باستمرار، مما يمكنهم ويعزز قدراتهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاح.

ولفت إلى أنه استفاد كثيراً من التجارب الناجحة خلال حضور الجلسات الحوارية التي قدمها المسؤولون في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، معتبراً الحدث إنجازاً يسجل في مسيرته المهنية.

وأكد أهمية تعزيز طموح الشباب العماني عبر وسائل الإعلام الجديدة ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن حضور القمة العالمية للحكومات، هذا التجمع الرائد الذي جمع نخبة من الشخصيات المؤثرة، يعكس تميز وتفوق الشباب العماني.

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