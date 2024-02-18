شرطة أبوظبي تشارك في معرض «الإمارات تبتكر»

المصدر: أبوظبي- البيان

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شاركت شرطة أبوظبي في معرض «الإمارات تبتكر 2024»، ضمن شهر الابتكار الذي نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للجنسية والإقامة والجمارك وأمن المنافذ، وذلك في مقر «الإدارة العامة» بمدينة العين، بابتكارات قدمتها منظومة «كلنا شرطة» في مجال الابتكار تمثلت محاورها في الذكاء الصناعي، وخدمة أصحاب الهمم، فضلاً عن دورهم الفعَال في مساندة رجال الأمن وتعزيز روح المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع وتحمل مسؤولياتهم تجاه أوطانهم.

وشهد الفعالية اللواء سعيد بالحاس الشامسي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي واللواء يوسف إسماعيل خوري، نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب وعدد من الضباط.

وأوضح المقدم أحمد مصبح العزيزي رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بالعين في إدارة الشرطة المجتمعية أن الفعالية تأتي تزامناً مع شهر الابتكار الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024 كإحدى المبادرات الوطنية للاحتفاء بـ الابتكار والمبتكرين.

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