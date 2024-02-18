مهرجان العين للزهور.. جمال على جمال

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت بلدية مدينة العين، مهرجان العين للزهور في نسخته الجديدة الذي يقام هذا العام في حديقة الجاهلي ويستمر حتى 14 مارس المقبل، كما يأتي المهرجان هذا العام بتنسيق ودعم من دائرة الثقافة والسياحة.

ويجتهد طاقم عمل المهرجان في إبراز مدينة العين كوجهة ترفيهية وسياحية مهمة. ويستقبل المهرجان زائريه في 11 منطقة ترفيهية وتفاعلية تم تصميمها بطريقة جذابة لجميع فئات المجتمع، كما يبهر جمهوره بأشكال فنية مزدانة بالزهور، ومناطق ألعاب أطفال، وفعاليات مصاحبة للمهرجان.

بيئة خضراء

يندرج مهرجان العين للزهور الذي تنظمه بلدية مدينة العين ضمن مبادراتها الرائدة في تعزيز البيئة الخضراء التي تتمتع بها المدينة الجميلة، ويعد استكمالاً لسلسلة المهرجانات والمعارض المختصة بالزهور والتي بدأتها البلدية منذ مطلع التسعينيات في مدينة العين، ويُسلط المهرجان الضوء على مكانة العين بوصفها وجهة متميزة لتنظيم الفعاليات والمعارض النوعية والاستثنائية.

11 منطقة تفاعلية

يضم مهرجان العين للزهور 11 منطقة ترفيهية وتفاعلية تم تصميمها بطريقة جذابة، ومنها منطقة حديقة الزهور المضيئة التي تنفذ لأول مرة في مدينة العين والتي تقدم تجربة مميزة لزوارها من خلال أشكال وتصاميم مضيئة مبتكرة تجذب الزوار خلال الفترة المسائية، إضافة إلى المنطقة التثقيفية التي تساهم في التعريف بأنواع الزهور والحياة الفطرية المرتبطة بها، ومنطقة للمأكولات، ومنطقة استراحة للعائلات مع تخصيص مساحة خاصة للأسر المنتجة وغيرها من المناطق التي تتيح للزوار التجوال بين أنواع من الزهور والفعاليات المميزة، كذلك يحتوي المهرجان على باقة زهور ضخمة نفذت على مساحة 49 متراً مربعاً تم تشكيلها بـاستخدام 7 آلاف زهرة من مختلف الألوان.

فعاليات

وقال المهندس عبدالله سلطان الدرعي، مدير إدارة الخدمات الفنية بمركز بلدية وسط المدينة: يتضمن مهرجان العين للزهور العديد من الفعاليات المصاحبة مثل ورش الرسم والورش التعريفية حول كيفية تشكيل الزهور والتعريف بها وبأنواعها، وتخصيص أماكن لألعاب الأطفال، وعروض للفرق المتجولة ولتعزيز منظومة الأنشطة في المهرجان وتم تخصيص مسرح لتقديم عدد من الفعاليات والعروض المشوقة، إلى جانب توفير عربات لتقديم مختلف أنواع الطعام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز