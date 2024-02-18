عبدالله بن زايد وأحمد بن سعيد يعزيان في وفاة حسن بن الشيخ

المصدر: دبي - البيان

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال الإماراتي حسن محمد بن الشيخ.

جاء ذلك خلال زيارة سموهم مجلس العزاء في دبي، حيث أعربوا عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد.

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