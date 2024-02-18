سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، مساء اليوم (السبت) الحفل السنوي لرابطة خريجي جامعة الشارقة 2024م، تحت شعار "خريجونا فخرنا"، وذلك في الساحة الخارجية بكليات الطلاب.

ودشن سموه خلال الحفل “النادي الإعلامي للخريجين” في مبادرة جديدة من رابطة الخريجين، وتم منح سموه العضوية الفخرية للنادي.

وتابع الحضور في مستهل الحفل مادة مرئيةً عن إنجازات الرابطة خلال الفترة الماضية تحدث خلالها عدد من مسؤولي الرابطة عن استراتيجيتها وأهدافها والتحول الإلكتروني في تواصل الرابطة مع أعضائها داخل الدولة وخارجها.

وألقت الدكتورة هنادي عبيد السويدي، رئيسة اللجنة التنفيذية لرابطة خريجي جامعة الشارقة كلمةً تناولت فيها أهمية اللقاء السنوي للخريجين ودوره في إثراء المعارف المتنوعة لهم وقالت : “ في كل مرة نجتمع في حفلنا السنوي للرابطة نتنسّم قدراً كبيراً من الحنين والذكريات، وتاريخاً طويلاً من الاكتشافات والخبرات الأولى لأكثر من 45 ألف خريج وخريجة قدمتهم جامعتنا العريقة على مدى ربع قرن، يشكّلون مجتمعاً مصغراً يصنعون التأثير والتغيير في مجتمعاتهم على امتداد الوطن العربي وربما في العالم أجمع بما تسلحوا به من قيمها العلمية والإنسانية”.

واستعرضت رئيسة الرابطة إنجازات اللجنة التنفيذية خلال الفترة السابقة في توسيع أنشطتها وفعالياتها وتأسيس فروع جديدة لها في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان ما يعكس الأثر الممتد من قلب الشارقة إلى أقطار العالم العربي، إلى جانب جهودها في مساعدة أعضائها من الخريجين الجدد وتهيئتهم لممارسة الأعمال عبر عقد العديد من الورش المتخصصة.

وشددت رئيسة رابطة خريجي جامعة الشارقة على أهمية العمل بجهود كبيرة ومستدامة خدمةً للأجيال المقبلة من الخريجين والخريجات خلال الأعوام القادمة.

وبمناسبة إطلاق النادي الإعلامي للخريجين، ألقت الدكتورة نوال عسكر النقبي، مدير النادي كلمة تناولت فيها مبادرة إطلاق النادي التي تأتي بالتنسيق مع كلية الاتصال بالجامعة لتعزيز الروابط والتعاون مع خريجي الكلية والجامعة وتقديم منصة لتبادل الخبرات والفرص وتنمية مهارات الممارسات الإعلامية.

وأضافت :" لدينا إيمان راسخ بأن التعلم لا يتوقف بعد التخرج ولذلك فإن نادينا مصمم على المضي برحلة اكتساب ناصية العلم والمعرفة ومواكبة التطورات في هذا المجال".

وأكدت نوال عسكر سعي النادي الإعلامي إلى تعزيز المهارات ونقل التجارب، داعية الخريجين والخريجات للانضمام إلى النادي والتفاعل مع أنشطته وفعالياته.

وفي ختام الحفل تناول سمو رئيس الجامعة والحضور من الخريجين والخريجات طعام العشاء الذي أقيم بهذه المناسبة.

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