طقس الإمارات خلال الأسبوع المقبل.. انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد الأحد صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً شمالاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - غائم جزئي ومغبر أحياناً يصبح غائم على بعض المناطق الشمالية نهاراً - انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س

البحر: متوسط الموج يضطرب تدريجياً ويصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب ظهراً في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً- انخفاض أخر طفيف في درجات الحرارة خاصةً على المناطق الداخلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س

البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س

البحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س

البحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر نهاراً تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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