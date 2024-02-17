وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثانية للعريش تمهيداً لدخولها غزة وعلى متنها 4,544 طناً من المواد الإنسانية

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصلت سفينة المساعدات الإماراتية الثانية إلى ميناء العريش وعلى متنها 4,544 طنا من المواد الإنسانية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وذلك ضمن عملية الفارس الشهم3 دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع .

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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