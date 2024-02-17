طقس الإمارات غداً .. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً شمالاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز ــ في نشرته اليومية ــ أن الرياح ستكون شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة 07:37 والجزر الأول عند الساعة 14:58، وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً يصبح مضطرباً بعد الظهر ويحدث المد الأول عند 19:08 والمد الثاني عند الساعة 04:32 والجزر الأول عند الساعة 11:23 والجزر الثاني عند الساعة 00:00.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 75 45

دبي 25 18 75 45

الشارقة 26 18 80 45

عجمان 25 19 80 45

أم القيوين 25 18 80 40

رأس الخيمة 26 18 80 45

الفجيرة 29 19 80 35

العـين 26 16 85 40

ليوا 27 17 75 35

الرويس 24 17 65 40

السلع 25 17 70 45

دلـمـا 22 19 65 50

طنب الكبرى / الصغرى 22 22 65 50

أبو موسى 21 21 65 50

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