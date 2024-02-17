وزيرة العدل في صربيا تشيد بأنظمة شرطة دبي الذكية في تعزيز الأمن والأمان

المصدر: وام

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أشادت معالي مايا بوبوفيتش وزيرة العدل في جمهورية صربيا، بالأنظمة الذكية الحديثة المُستخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، لتعزيز سرعة الاستجابة مع البلاغات الطارئة، وتحقيق السلامة المرورية في الطرقات، إلى جانب تعزيز الأمن والأمان على مستوى إمارة دبي، وانعكاس ذلك على تحقيق التقدم والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة العدل في جمهورية صربيا، إلى مقر القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان في استقبالها معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعدد من مساعدي القائد العام، وكبار الضباط.

وتجولت وزيرة العدل، في مرافق القيادة العامة لشرطة دبي، واطلعت على عدد من الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة، والتعامل مع البلاغات بمختلف أنواعها، وحركة انتشار الدوريات الشرطية على مستوى إمارة دبي، والتقنيات الذكية والحديثة المُستخدمة في هذه الدوريات والمُختصة في قراءة لوحات السيارات والتعرف على المخالفة منها، إلى جانب التقنيات التي تربط الدوريات بشكل مباشر بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتعزيز التواصل والاستجابة المباشرة مع الحوادث.

وتضمنت جولة وزيرة العدل في جمهورية صربيا، اطلاعها على دورية "غياث" الذكية، التي تعتبر واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، وتضم أنظمة ذكية ومتطورة منها نظام التعرف على الوجوه، ونظام الحوادث المرورية، ونظام تتبع المركبات المطلوبة، إلى جانب اطلاعها على منظومة "الدرون بوكس" (drone box) وهي عبارة عن منصة إطلاق الطائرات المؤتمتة من دون طيار في إمارة دبي، والهادفة إلى خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً، إضافة إلى المساهمة في الكشف عن الجريمة.

وفي ختام جولتها، تبادلت معالي وزيرة العدل في جمهورية صربيا، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري الدروع التذكارية.

وتأتي زيارة وزيرة العدل في جمهورية صربيا إلى القيادة القيادة العامة لشرطة دبي في إطار زيارتها للدولة ضمن مشاركتها في "القمة العالمية للحكومات" التي انعقدت أعمالها خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الماضي.

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