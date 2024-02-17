«كهرباء دبي» تطلع سفير بنغلاديش لدى الدولة على المشاريع والمبادرات الرائدة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، محمد أبو جعفر، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلع على المشروعات والمبادرات الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ورحب معالي سعيد الطاير بسفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، مؤكداً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توطيد علاقات التعاون مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في دولة الإمارات، حيث استعرض المشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعمل الهيئة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، تماشياً مع التوجه الرئيسي للطاقة في دبي الذي يتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ومن أبرز مشاريع الهيئة لتحقيق هذا الهدف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

ريادة عالمية

وتحدث معالي سعيد الطاير عن اعتماد الهيئة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، وتعزيز مستويات رائدة عالمياً في البنية التحتية مع أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوافرية، وتسريع الاستثمارات في التقنيات الإحلالية، وتسجيل الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في مؤشرات الأداء الرئيسية في قطاعي الطاقة والمياه، حيث تتصدر الهيئة المركز الأول عالمياً في أكثر من عشرة مؤشرات أداء رئيسية في مجال عملها.

وتفوقت الهيئة على نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. ونجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي إلى 1.06 دقيقة فقط في عام 2023، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم.

وحققت الهيئة كذلك تخفيضاً في الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وصل إلى 2.0 % في العام الماضي، وتعد هذه النسبة كذلك الأقل على مستوى العالم. ووصلت نسبة الفاقد في شبكة توزيع المياه في عام 2023 إلى 4.6 % وهي الأقل عالمياً.

وأشاد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، مثمناً أهمية خبراتها وتجاربها العالمية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

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