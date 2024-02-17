«نسائية دبي» تطرح برنامجاً تأهيلياً في العلاج الأسري والزواجي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بإدارة التدريب والاستشارات، برنامجاً تأهيلياً تدريبياً بعنوان (العلاج الأسري والزواجي)، ترجمة لرؤى القيادة في تحقيق شعار «الأسرة أساس الوطن».

امتد البرنامج ثلاثة أيام متتالية، قدمه فايز الغامدي، أخصائي نفسي إكلينيكي ومعالج أسري وزوجي بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية بالدولة، منها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، النيابة العامة بدبي، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، دار الرعاية الأسرية، جمعية بيت الخير، وجامعة الإمارات، وعدد من الأفراد ذوي الاختصاص.

ويعد البرنامج تأهيلياً تمكينياً موجهاً إلى المتخصصين في مجال الإصلاح الأسري والزواجي، من خلال التعامل مع نظام الأسرة وتحديد أهم التحديات والمشكلات التي تخل باستقرارها وتوازنها، وتقديم فنيات واستراتيجيات فعالة لتطوير العملية الإرشادية والارتقاء بها.

وذكرت عفراء الحاي مبارك، مديرة إدارة التدريب والاستشارات، أن طرح هذا البرنامج وغيره من البرامج التدريبية يأتي من منطلق دورنا المجتمعي والتوعوي في حماية كينونة المنظومة الأسرية عبر تكوين أسر مستقرة متمسكة بهويتها .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز