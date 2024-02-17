طابع بريدي بمناسبة اليوبيل الفضي لجائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة

المصدر: دبي - البيان

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أقامت مجموعة بريد الإمارات وجائزة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، بمقر الجمعية، صباح أمس، حفل تدشين طابع بريدي بمناسبة اليوبيل الفضي للجائزة وإهدائه إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة.

وفي بداية الاحتفالية، رحبت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي للجائزة، بالحضور والمشاركين من خلال كلمة معبرة قالت فيها: «نلتقي اليوم احتفالاً بإصدار طابع بريدي إماراتي يعزز من مسيرة العطاء الخالص لطفولة مبدعة بمناسبة احتفالات الجائزة بيوبيلها الفضي ومرور 25 عاماً حلقت فيها طفولتنا الواعدة في فضاءات التميز والإبداع والتفوق، مثمنين جهود دولتنا الغالية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، في سعيهم الدؤوب لخدمة هذا الوطن الغالي.

كما يسعدنا وبكل فخر إهداء الطابع البريدي إلى رئيسة الجائزة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تقديراً وعرفاناً لجهودها المثمرة من أجل إبداعات الطفولة، والشكر موصول إلى راعية الجائزة حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمها المتواصل كما يسعدنا أن نشكر الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، لاحتضانها ومساندتها كافة مراحل انطلاقة الجائزة حتى تبوأت الصدارة محتفلة باليوبيل الفضي».

وبعد ذلك أعلنت «شركة مجموعة بريد الإمارات» عن إصدار طابع تذكاري جديد بالتعاون مع«جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة».

ويحتفي هذا الطابع الفريد بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الجائزة التي قدمت مساهمات تركت أثراً راسخاً في مجال تعزيز حقوق الطفولة في مختلف المجالات.

ويمتاز هذا الطابع بتصميم فريد يجسد أهمية الجائزة في تشجيع وتنمية إبداعات الأطفال والشباب في المنطقة، ما يعكس التزام مجموعة بريد الإمارات بالمسؤولية الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أنه يمثل رمزاً للتفاني والتطور الذي شهدته الجائزة خلال مسيرتها المميزة في خدمة الأطفال والمجتمع.

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