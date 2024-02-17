صقر غباش يترأس وفد «المجلس الوطني» إلى الأردن ومصر

المصدر: أبوظبي - البيان

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يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية تبدأ اليوم وتستمر لغاية 22 فبراير الجاري.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلسي النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة مع الأردن ومصر، والتي تأسست على الاحترام والثقة المتبادلة، وما يجمعهما بدولة الإمارات من أخوة وأهداف وقواسم مشتركة تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار.

ومن المقرر أن يعقد معالي صقر غباش، خلال الزيارتين، جلسات مباحثات مع رؤساء البرلمانات، ويلتقي عدداً من المسؤولين، بهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة، ولمناقشة السبل الكفيلة بالدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، في ظل ما تشهده دول المنطقة والعالم من أحداث وتطورات تتطلب العمل الفاعل على كل الصعد واستثمار الدور المهم للبرلمانات في هذه المجالات.

ويضم وفد المجلس، كلاً من: الدكتور أحمد المنصوري، وحشيمة العفاري، وسالم المفتول، وسلطان الزعابي، ومحمد اليماحي، وناعمة الشرهان، ونجلاء الشامسي أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر النعيمي أمين عام المجلس، وطارق المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

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