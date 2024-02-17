«الدراسات السياسية بباريس» و«أكاديمية أنور قرقاش» يطلقان برنامجاً تعليمياً

المصدر: باريس، أبوظبي - البيان

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كشف معهد الدراسات السياسية بباريس «ساينس بو»، الجامعة البحثية الدولية في فرنسا، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مركز التدريب الدبلوماسي الرائد في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق برنامج التعليم التنفيذي المشترك الجديد «الجغرافيا السياسية وبيئة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بهدف تزويد المشاركين في هذا البرنامج بالمهارات المطلوبة لتحقيق تطلعاتهم المهنية وتمكينهم من تنفيذ استراتيجيات الأعمال وتطوير المشاريع والعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتيح البرنامج للمشاركين فيه فرصة التزود بالمهارات المطلوبة لتحقيق تطلعاتهم المهنية واكتساب فهم أعمق للتحولات الحالية، كما سيركز البرنامج بشكل خاص على المشهد المستقبلي في هذه المنطقة الاستراتيجية، بما في ذلك التعمق في فهم الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والتكيف مع النظام الاقتصادي الجديد وفهم قطاعات النمو الناشئة الجديدة الناجمة عن استراتيجيات التنويع الاقتصادي، واكتساب الأدوات والمعارف اللازمة لإطلاق وإدارة مشروع تجاري ناجح، مع إكساب المعرفة والخبرة اللازمة لتكوين نظرة ثاقبة عن السياق الاجتماعي الثقافي والسياق القانوني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعاون استراتيجي

وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش: «من خلال تسخير التعاون الاستراتيجي بين معهد الدراسات السياسية بباريس وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، فإن برنامج التعليم التنفيذي المشترك الجديد يمهد الطريق للمشاركين فيه ليحققوا فهماً حقيقياً ومشاركة فعّالة في تشكيل المشهد الجيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وساحة الأعمال المرتبطة بها».

وأضاف أن «هذه المبادرة تجسد التزامنا بتعزيز الخبرة الدبلوماسية والتجارية، وتفعيل التعاون والإسهام في نمو المنطقة من خلال الاستعانة بمعهد الدراسات السياسية بباريس، وما يقدمه من معارف وخبرات تتناسب تماماً مع عمل الأكاديمية وأهدافها، حيث سيتيح هذا التعاون تطوير القدرات الدبلوماسية والمعرفية لدى قادة القطاع العام ومديري القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة».

من جانبه، قال بينوا بانشيرو، مدير التعليم التنفيذي في «ساينس بو»: «نسعى من خلال تعاوننا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لفهم المشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما يمكنهم من تحديد التوجّه التجاري الاستراتيجي بشكل أفضل، وهذا التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية سيغني البرنامج، حيث ستقدم الأكاديمية خبرتها الواسعة في مجال الدبلوماسية، بينما تثري «ساينس بو» برنامج التدريب التنفيذي من خلال انفتاحها وتنوع أساليب التدريب والمعارف التي تقدمها، ونحن فخورون بهذا التعاون الدولي المشترك مع الأكاديمية».

4 نماذج

ويقدم البرنامج 4 نماذج تعليمية مختلفة تمتد على مدار 10 أيام، تستهدف الدبلوماسيين والمديرين التنفيذيين في القطاع العام ومديري الشركات والمؤسسات، الذين يتطلعون إلى تطوير معارفهم المتخصصة لكونهم يعملون بالمنطقة حالياً أو يخططون للعمل فيها مستقبلاً، حيث سيتمكنون من اكتساب فهم عميق للتحديات والفرص الاقتصادية، كما سيتيح لهم البرنامج إتقان المفاوضات التجارية والمالية وإدارة المشاريع والتمويل/الاستثمار الخاصة بالمنطقة، وسيوفر البرنامج للمنتسبين إليه المهارات اللازمة بما يساعدهم في بناء شبكة مهنية لدعم صياغة وتنفيذ استراتيجيات الأعمال والمشاريع والعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعند إكمال البرنامج، سيتمكن الخريجون من اكتساب العديد من المهارات والمعارف التي تشمل فهماً تفصيلياً للوضع الاقتصادي والسياسي للمنطقة، مع إدراك التحديات التي تواجهها، إضافة إلى فهم التحولات الجيوسياسية والسياق الأمني الإقليمي، وصياغة وتوجيه استراتيجيات فعالة لبدء العمليات التجارية وإيجاد فرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب فهم البيئة الاجتماعية والثقافية السائدة والتكيف معها، وتطبيق المعارف الراسخة التي تم اكتسابها في مجال استراتيجيات التنويع وقطاعات النمو الجديدة، وتحديد عمليات وآليات صنع القرار، وبناء شبكة علاقات ذات مستوى احترافي واكتساب مهارة اختيار الشركاء الأنسب، وأخيراً القدرة على تشكيل وبناء التوجهات الاستراتيجية الخاصة بالفرد وبشركته.

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