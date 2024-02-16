محمد بن زايد وحمد بن عيسى يزوران مقر قيادة الحرس الملكي في البحرين

المصدر: وام

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، يرافقه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة مبنى قيادة الحرس الملكي وتعرف على مرافقه وملحقاته، ولدى وصول سموه إلى مقر القيادة عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وكان في الاستقبال كل من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين .

والتقى سموه عائلة الشهيد الرائد عبد الله النعيمي وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الشهيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده وشهداء الإمارات بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكتب سموه كلمة في سجل كبار الزوار في مبنى القيادة قال فيها: سعدت بزيارة مبنى قيادة الحرس الملكي، صرح مهم ضمن مؤسسات البحرين الوطنية بما يمثله من رمز لقوة دفاع البحرين وما قدمته من أدوار في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي، خالص تمنياتي لمنتسبي الحرس الملكي بدوام التوفيق والعزة.

وقدم الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، هدية تذكارية إلى صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة زيارة سموه مقر قيادة الحرس الملكي معرباً عن شكره وتقديره لزيارة سموه واعتزاز منتسبي الحرس الملكي كافة بهذه الزيارة.

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