الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً يصبح غائماً أقصى الشمال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح الأحد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً الى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر آخر الليل وصباح الأحد.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س .. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب تدريجياً آخر الليل وصباح الأحد .. ويحدث المد الأول عند الساعة 06:38 والجزر الأول عند الساعة 23:20 .

في بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند 17:09 والمد الثاني عند الساعة 02:54 والجزر الأول عند الساعة 10:06 والجزر الثاني عند الساعة 22:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 21 80 35

دبي 32 21 80 40

الشارقة 32 19 85 40

عجمان 31 19 80 45

أم القيوين 31 18 85 45

رأس الخيمة 31 17 90 50

الفجيرة 26 21 90 65

العـين 30 20 80 35

ليوا 33 19 75 30

الرويس 34 21 70 25

السلع 34 20 75 25

دلـمـا 28 19 85 40

طنب الكبرى 28 19 80 35

طنب الصغرى 28 19 80 35

أبو موسى 27 18 85 40

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