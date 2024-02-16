مركز شرطة الخوانيج يحقق متوسط زمن استجابة للحالات الطارئة دقيقتين و26 ثانية

المصدر: البيان

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أكد سعادة اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة في شرطة دبي، أن شرطة دبي تفخر بما حققه ويحققه مركز شرطة الخوانيج من نتائج مُتميزة في مختلف مؤشرات الأداء، والتي تعكس مستوى حرفية وتميز فريق العمل الذي يعمل بتفان وإخلاص من أجل تأمين وتعزيز التغطية الأمنية، وترسيخ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، وتقديم خدمات شرطية تضمن سعادة وجودة حياة المجتمع.

جاء ذلك خلال إطلاع سعادته على سير العمل في مركز شرطة الخوانيج، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور سعادة اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعقيد علي راشد مرخان الكتبي مدير مركز شرطة الخوانيج، والعقيد أحمد محمد المهيري، نائب مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد خليفة العوضي، نائب مدير مركز شرطة الخوانيج، وعدد من الضباط.

التغطية الأمنية

واطلع سعادة اللواء علي غانم، على نتائج المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة الخوانيج، والنتائج المحققة في العام 2023م، حيث بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و26 ثانية من المستهدف 3 دقائق، وحقق المركز 97.9% في نسبة الشعور بالأمان بمنطقة الاختصاص.

المبادرات

كما واطلع سعادة اللواء علي غانم، على مستوى تنفيذ المبادرات والنتائج المُتعلقة بها، وآلية التنسيق المشترك مع الإدارات العامة ذات الصلة ومراكز الشرطة، حيث نفذ المركز عدد من المبادرات منها مبادرة "أمن المدارس"، و"الصلح خير"، و"الفرق الأمنية"، و"طرق آمنة"، و"عزب ذكية"، و"مجموعة السعادة"، و"أمن المناطق العمالية"، و"المدير في إسعادكم"، و"صوتك مسموع".

نتائج

واستمع سعادة اللواء علي غانم، إلى شرح يوّضح نتائج وإحصائيات قسم التسجيل المروري، والحملات المرورية التوعوية التي ينفذها المركز في منطقة اختصاصه، ونتائج قسم التسجيل الجنائي، والمناوبة العامة، وإسعاد المتعاملين، حيث قدم قسم إسعاد المتعاملين 4035 مُعاملة، منها 3887 مُعاملة ذكية خلال العام 2023.

الكوادر

كما واستمع سعادة اللواء علي غانم، إلى عرض يوضح سير عمل المورد البشري، ونسبة السعادة الوظيفية التي بلغت 99.9%، فيما أكد سعادته على أهمية تكثيف الجهود في جانب تأهيل القيادات في المركز والاستثمار الأمثل للمورد البشري.

جولة

وقام سعادة اللواء علي غانم، بجولة تفقدية للمركز شملت قسم التسجيل الجنائي، والمناوبة العامة، وإسعاد المتعاملين، والتسجيل المروري، والتوقيف، وتفقد المركبات التابعة للمركز، وقاعة الديلي بريف، ومختلف المرافق.

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