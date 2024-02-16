مناهزات اللغة العربية لدول التعاون تنطلق غداً في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية بالشارقة، أن انطلاق مناهزات اللغة العربية لدول الخليج في الدورة الـ 5 للعام الجاري، تحت شعار «بالعربية نبدع» سيكون يوم غد في مقر المركز بالمدينة الجامعية بالشارقة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالدولة وبمشاركة طلبة كل الدول الأعضاء، بمعدل 3 طلبة من كل دولة، مبيناً أن جوائز المُناهَزات تتنوع لتشمل ميداليات بأنواعها الـ 3 الذهبية والفضية والبرونزية وشهادات تقدير تُمنَح للطلبة الفائزين، وشهادات مشاركة تمنح لجميع الطلبة المشاركين.

جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المركز، فيما يتعلق بمناهزات اللغة العربية، بحضور الدكتور محمد صافي مستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة عضو اللجنة العلمية في تحكيم مناهزات اللغة العربية وعادل وهيب مدير إدارة البرامج بالمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.

تعزيز

وقال الحمادي: إن الأهداف الفرعية للمُناهَزات تتمثل في تعزيز الولاء والانتماء للغة العربية في نفوس الناشئة وتحفيز المواهب والإبداعات اللغوية المبكرة في مجال اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء وتقوية الروابط وتعزيز التواصل بين المبدعين في اللغة العربية على كافة المستويات، وإذكاء روح التنافس بين الطلبة المبدعين والموهوبين في مجال اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء وتعزيز ثقة الطلبة المبدعين والموهوبين بأنفسهم وبما يملكونه من قدرات في مجال اللغة العربية، لافتاً إلى أن وزارات التربية لكل دولة من الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج ترشح 3 طلبة كحد أقصى ممَّن تنطبق عليهم شروط معينة ومنها: أن يكون الطالب من مواطني الدولة المشاركة ومرشحاً من قبلها وأن يكون الطالب منتظماً في إحدى مدارس التعليم العام «حكومي أو خاص» في الدولة المشاركة وألا يزيد سن الطالب في يوم افتتاح المسابقة على 19 عاماً و 6 أشهر، وأن يكون الطالب ممن اجتاز مراحل الترشيح والاختيار من الدولة المشاركة.

استثمار

ومن جهته أكد الدكتور محمد صافي مستغانمي على أهمية المسابقة في اكتشاف الطلبة الموهوبين وتوجيههم لاستثمار قدراتهم، وأكد على أهمية تعزيز الروابط وتعزيز التواصل بين المبدعين في اللغة العربية، كما تطرق إلى أهمية المسابقة ودورها في تخريج أجيال متمسكة ومتقنة للغة العربية، حيث يعتبر الطلبة المشاركون من دول الخليج من صفوة الطلبة الملمين باللغة العربية خصوصاً في ظل ابتعاد أبنائنا عن لغة الضاد.

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