243 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة خلال عام 2023

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صرح الدكتور محمد سليمان البلوشي أمين عام صندوق الزكاة بالإنابة أنَّ إيرادات صندوق الزكاة لعام 2023م بلغت نحو 243 مليوناً 138ألفاً و 74 درهماً، حيث حقق الصندوق المستهدف بنسبة 9% ويأتي هذا التصريح التزامًا من صندوق الزكاة بمبدأ الإفصاح والشفافية لتعزيز مبادئ الحوكمة المعتمدة في صندوق الزكاة.

وأضا : إن الصندوق نجح – بفضل الله - في العام 2023م في تحقيق أهدافه المخطط لها بالوصول إلى أكبر شريحة من المزكين وتحقيق الإيرادات المستهدفة في خططه الاستراتيجية المعتمدة؛ حيث بلغ عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع التي بلغت 43 قناة هو 231,168 مائتين وواحد وثلاثون ألف و ومئة وثمانية وستون مزكٍ من خلال مختلف قنوات التحصيل، تصدرتها الإيرادات من خلال القنوات المباشرة حيث بلغت 130مليون و308ألف و290درهماً، ثم تلتها الإيرادات من خلال القنوات الذكية بمبلغ قدره 66 مليون و371 ألف و23 درهماً ، وأخيرًا القنوات الإلكترونية حيث بلغت 46 مليون و 458 ألف و761درهم.

وأشار إلى أن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً نحو الريادة والتميز، كل هذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم؛ وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة وبصورة دورية.

وأكد البلوشي أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae باستخدام البطاقات الائتمانية، وأيضاً من خلال البوابات الرقمية للشركاء وتشمل: دبي الرقمية، والبنوك ونحوها، وأيضًا عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS مع مؤسسة اتصالات، وغيرها من الوسائل التي من شأنها تيسير عملية دفع الزكاة.

وجدد الأمين العام شكره وتقديره لجموع المزكين الذين ساهموا بزكواتهم، مؤكداً مواصلة العمل على نشر الوعي بفريضة الزكاة لدى الجميع، من خلال استخدام شتى الوسائل المتاحة سواء من ناحية التكنولوجيا المتطورة أو عن طريق الحملات الإعلامية المكثفة، وذلك في سبيل تحقيق مجتمع متراحم ومتكافل.

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