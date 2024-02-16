الرياضات البحرية.. تجارب متنوعة حافلة بالمغامرة والترفيه

المصدر: أبوظبي - البيان

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تبرز الرياضات البحرية خلال موسم الشتاء المعتدل في الإمارات، كواحدة من أفضل أنواع الرياضات التي تستقطب الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة، للاستمتاع بجمال الشواطئ الممتدة والشمس الدافئة والأجواء الساحرة، حيث تتيح هذه الشواطئ والوجهات البحرية ممارسة الغوص وركوب الأمواج، وسباقات السفن الشراعية ورياضة التجديف بقوارب الكاياك، وغيرها من الرياضات البحرية.

وحرصت النسخة الرابعة من حملة أجمل شتاء في العالم، على تقديم خارطة بأبرز الشواطئ في الدولة والأنشطة الشاطئية فيها، وتحظى رياضة التجديف بقوارب الكاياك، بإقبال لافت، كونها تجمع بين النشاط والاسترخاء والتأمل، بحيث تعد الجولة الرياضية على قوارب الكاياك، واحدة من التجارب التي لا تنسى.

ولممارسة هذه الرياضة، يستهوي متنزه القرم الوطني في أبوظبي، الباحثين عن جمال غابات المانجروف (القرم)، والتي تمتد على شكل مساحات خضراء واسعة، تخترقها قنوات مائية هادئة، تحتضن مئات الأنواع من الطيور والنباتات، كالنحام الكبير، وطير الشاه، وسرطان البحر المرقط، ومن خلال قوارب الكاياك الصغيرة، يمكن التجول لساعتين على الأقل بين أحضان هذه الطبيعة الساحرة.

وفي أبوظبي أيضاً، يمكن الاستمتاع برحلة استثنائية بقوارب الكاياك حول متحف اللوفر - أبوظبي، وتتيح الجولات التعرف من منظور آخر إلى جماليات البناء الخارجي للمتحف، والمشاهد الطبيعية المحيطة به، ويتم تنظيم هذه الفعالية، وفق أفضل الشروط الوقائية.

وفي دبي، وتحديداً في منطقة حتا، لا تكتمل المغامرات إلا بتجربة ركوب قوارب التجديف «حتا كاياك»، في البحيرة الساحرة خلف سد حتا، حيث تتوفر مجموعة واسعة من قوارب التجديف، توفر تجربة غامرة لكل من ينشد قضاء أوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة.

ويعتبر سد حتا مكاناً مثالياً لإشباع شغف محبي هواية رياضة التجديف، حيث تتوافر القوارب التي تتيح فرصة لذلك بين الجبال.

وفي الشارقة، يعد «سد الرفيصة» في خورفكان واحداً من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة الشرقية للإمارة، ويقدم السد للزوار والسياح جولات في البحيرة بقوارب بمحركات، وأخرى بقوارب الكاياك. وفي عجمان، تعتبر محمية الزوراء واحدة من أجمل الأماكن السياحة والطبيعية في الدولة.

وتجذب شواطئ أم القيوين الباحثين عن الاستجمام والهدوء وممارسة الأنشطة البحرية. وتشكل الواجهات البحرية في رأس الخيمة مساحات واسعة من المناظر الطبيعية الخلابة، وتبرز جزيرة المرجان كواحدة من أكثر الجزر الصناعية إبداعاً.

وتحتضن الفجيرة واحدة من أهم الوجهات السياحية، وهي جزيرة «سنوبي»، والتي تمتاز بطبيعتها الرائعة ومعالمها الأخاذة.

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