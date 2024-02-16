وزير العدل يستعرض استراتيجية الحكومة الرقمية للإمارات

المصدر: دبي - وام

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استعرض معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، خلال اجتماع وزراء العدل في عدد من الدول التي شاركت في أعمال القمة العالمية للحكومات، استراتيجية الحكومة الرقمية للإمارات، ورؤية الدولة الاستباقية في استيعاب التطور الهائل في التكنولوجيا، لافتاً إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة وخصوصاً في تعزيز كفاءة منظومة العدالة الرقمية.

وتحدث النعيمي خلال الاجتماع الذي عقد أمس، عن تجربة وزارة العدل في التحول الرقمي، التي تقوم على ركائز رئيسية أبرزها الاستباقية التشريعية والإجرائية بهدف تمكين المنظومة القضائية والقانونية من مواكبة التطورات التقنية المستمرة وتقليص وتيسير الإجراءات وصولاً إلى تحقيق التوجه الحكومي في الدولة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأكد أهمية التركيز على الاستثمار في المهارات من خلال التدريب المستمر للكوادر على استخدامات التكنولوجيا المتقدمة، التي تستخدم فيها تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية والقانونية.

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