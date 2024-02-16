«تمكين أصحاب الهمم» بشرطة دبي ينظم ملتقى «باركنسون»

المصدر: دبي - البيان

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شهد الشيخ فيصل بن عبيد آل مكتوم، والشيخ راشد بن ناصر النعيمي، ملتقى «باركنسون»، الذي نظمه مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، بالتعاون مع «أصدقاء مرضى باركنسون في الإمارات العربية المتحدة»، ومستشفى كينغز كوليدج لندن دبي، بحضور عدد من ضباط شرطة دبي وأعضاء المجلس، وعدد من المتحدثين الأطباء والمتخصصين في المرض.

وأزاح الشيخ فيصل بن عبيد آل مكتوم، والشيخ راشد بن ناصر النعيمي، الستار عن أول إصدار لكتاب إماراتي لمرض الباركنسون بالعربية والإنجليزية، ويحمل عنوان «الباركنسون يتكشف في رمال الإمارات»، مُقدمين النسخة الأولى إلى عبد الرحمن مجان، أحد كبار المواطنين من مرضى الباركنسون، والذي ظهر على صفحة الغلاف للكتاب.

وقال الشيخ فيصل بن عبيد آل مكتوم: «الحدث بمثابة منارة أمل، حيث يعرض التآزر بين التميز في الرعاية الصحية وتمكين المجتمع، ما يخلق تأثيراً تحويلياً لمرضى الباركنسون».

وتابع: «دعونا نواصل معاً لتمكين مجتمع الباركنسون والارتقاء به، وتشكيل طريق التعاطف والتسامح والابتكار، من أجل غد أكثر إشراقاً».

وقال الشيخ راشد بن ناصر النعيمي: «كانت المشاركة في منتدى الباركنسون تجربة عميقة، حيث شهدت تقارب الخبرات، بقيادة متخصصي مرض الباركنسون، وكشف النقاب عن علاجات جديدة، وإزاحة الستار عن منارة للمعرفة من خلال الكتاب الافتتاحي، الذي يمثل نقلة نوعية في تمكين هذه الوحدة في القوة للتغلب على تحديات الباركنسون».

من جانبه، أكد الرائد عبد الله الشامسي رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، أن الخطوة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتسخير كافة الإمكانات اتجاههم.

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