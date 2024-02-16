افتتاح معرض «نبتكر لنزدهر» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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افتتح محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة عضو اللجنة العليا لأسبوع الإمارات للابتكار، رئيس اللجنة المحلية في الإمارة، معرض «نبتكر لنزدهر» المقام ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في فندق البحر بتنظيم «البلدية» وبمشاركة 26 جهة حكومية وخاصة، كما أقيمت 7 ورش تفاعلية تقدمها المؤسسات المشاركة.

وأكد مدير الديوان الأميري الأهمية المميزة لشهر الابتكار في الإمارات والجهود التي تبذلها الفجيرة للخروج بأفضل صيغة للابتكار بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة في الإمارة، مشدداً على الدور الفعال الذي حققه الابتكار على مستوى الدولة والنتائج المثمرة التي حصلت منذ ولادة هذه المبادرة الإبداعية الخلاقة.

وقال محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، إن شهر الابتكار تحول إلى مناسبة مجتمعية خلاقة في الفجيرة، وإن تعدد شرائح المشاركين في هذا الشهر يؤكد على هذه المشاركة ويعزز من مكاسب الاعتماد على خيال وإنجازات الشباب في هذا السياق في دعم العملية المعرفية والتقنية على مستوى الدولة.

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