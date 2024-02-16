رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن محمد الشامسي وسليمان الشحي

المصدر: العين، رأس الخيمة- وام

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قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، كلاً على حدة، واجب العزاء في الشهيد الوكيل أول محمد سعيد الشامسي، والشهيد العريف سليمان سعيد الشحي، من منتسبي القوات المسلحة، اللذين استشهدا إثر تعرضهما مع عدد من رفاقهما لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين، ومجلس العزاء في رأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيدي الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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