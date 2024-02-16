رئيس وزراء كوبا يزور جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

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زار مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء كوبا، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه هزاع أحمد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، وعدد من كبار المسؤولين في كوبا، والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

استهل والوفد المرافق جولتهم في الجامع بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول معاليه والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير، الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، ومد جسور التقارب مع مختلف ثقافات العالم، وما يتميز به عن غيره من دور العبادة. واطلع مانويل كروز والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية، التي تجلت في جميع زواياه.

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