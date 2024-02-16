عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع «اليونسكو» والمشاريع والمبادرات المشتركة

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو». وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة «اليونسكو» والمشاريع والمبادرات المشتركة بين الجانبين، كما ناقشا عدداً من القضايا الثقافية والتعليمية والعلمية.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مشاريع ومبادرات اليونسكو الحالية والمستقبلية التي تستهدف صون الموروث الثقافي والحضاري العالمي للأجيال المقبلة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة أودري أزولاي، مؤكداً دعم دولة الإمارات الثابت لأهداف وبرامج اليونسكو السامية، وجهود المنظمة الدولية لاستدامة وصون التراث الثقافي والحضاري وترسيخه كأداة فاعلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

كما أشاد سموه بجهود أودري أزولاي في اليونسكو، مؤكداً أن دولة الإمارات والمنظمة الدولية ترتبطان بعلاقات راسخة وتعاون مثمر وبناء بدأ منذ عقود انطلاقاً من رؤية مشتركة بأهمية الدعم المتواصل للتراث الثقافي العالمي ونشر قيم التسامح والسلام والتعايش بين كافة الشعوب.

ومن جانبها أكدت أودري أزولاي على علاقات التعاون المتميزة بين دولة الإمارات و«اليونسكو»، مشيدة بدعم دولة الإمارات المستمر للمنظمة وأهدافها ومشاريعها في مختلف أنحاء العالم.

حضر اللقاء معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وعلي عبدالله آل علي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو».

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