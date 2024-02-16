5 مبادرات أساسية لدعم ضحايا العنف والاتجار بالبشر خلال 2024

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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يعتزم مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» توفير 5 مبادرات أساسية خلال العام الجاري 2024 بهدف توفير الدعم اللازم لضحايا العنف والاتجار بالبشر، وغيرهم من الحالات الإنسانية.

وأكدت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، لـ«البيان» أن المركز حريص على توفير الدعم اللازم للحالات الإنسانية وكذلك ضحايا العنف والعنف الأسري والاتجار بالبشر، والتوعية بتلك القضايا وتوضيح آثارها على الأفراد والمجتمعات والعمل على مكافحتها والقضاء عليها.

وأردفت بأن المركز سيوفر خلال العام الجاري 2024 نحو 5 مبادرات أساسية، بهدف توفير الدعم اللازم لضحايا العنف والعنف الأسري والاتجار بالبشر، وغيرهم من الحالات الإنسانية.

وأوضحت أنه من ضمن الأنشطة والفعاليات والمبادرات القادمة للمركز خلال 2024، المشاركة في «مهرجان في الحديقة»، الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والذي تصاحبه عدة فعاليات مجتمعية، إضافة إلى العروض العالمية، بهدف تعزيز آليات التوعية المطلوبة لتلك القضايا.

كما ستتضمن الفعاليات مشاركة المركز في أنشطة تفاعلية وتوعوية أخرى للأسرة والطفل، هدفها تعزيز التماسك الأسري ورفع الوعي، فضلاً عن تنظيم «ملتقى إيواء الثالث»، حيث سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الملتقى هذا العام، بالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي، لمناقشة أهم قضايا الطفل، وكيفية ترسيخ حقوقه، وضمان نموه في بيئة سليمة وآمنة.

وتابعت: من ضمن المبادرات أيضاً التي ستعقد خلال العام الجاري، النسخة الثانية من مؤتمر العلاج بالفن، الذي أطلقه المركز عن موضوع العلاج بالفن ودوره في علاج الصدمات النفسية خلال شهر أكتوبر الماضي، موضحة أنه مؤتمر تخصصي عالمي، يعد هو الأول من نوعه في المنطقة.

ولفتت إلى أن هذا المؤتمر جمع أكثر من 20 متحدثاً إقليمياً وعالمياً، من متخصصين وخبراء في هذا المجال، وشارك به أكثر من 700 فرد في ورش العمل والمحاضرات التخصصية التي قدمها المؤتمر في نسخته الأولى، فضلاً عن عرض أكثر من 100 عمل فني خلال المؤتمر بواسطة المركز، وبحضور مجموعة من القادة والمسؤولين في القطاع الاجتماعي والقطاعات المتنوعة.

كما لفتت إلى إطلاق حملات توعوية باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث يحرص المركز كل عام على إطلاق الحملات والمحتوى التوعوي في هذين اليومين، نظراً لارتباطهما الوثيق بصلاحياته وعمله على رعاية وتأهيل وتمكين ضحايا الاتجار بالبشر، ودوره الوقائي في مكافحة تلك الجريمة الدولية، وقد وصلت جهود المركز التوعوية حول الاتجار بالبشر عبر الإعلام، بحسب تقارير المركز لهذا العام، إلى المستخدمين، بما يقدر بأكثر من 51 مليون مرة.

وذكرت شهيل أنه سيتم تكريم الفائزين والمحكمين في مسابقة «قصصنا»، التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي، لكتابة القصص القصيرة بعنوان «قصصنا»، وتستقطب المسابقة مشاركات طلاب المدارس والتعليم العالي، إضافة إلى كافة أفراد المجتمع، وتشجع الحوار حول مخاطر العنف والتوعية بآثاره وأشكاله على الفرد والأسرة والمجتمع.

وأشارت إلى أن المركز قدم خدمة الإبلاغ والإحالة عام 2023، بعدد 860 مرة، ويعد خطه الساخن (800 7283)، من أهم قنوات الإبلاغ لديه، وكذلك يستقبل المركز حالات الاتجار بالبشر من قنوات متنوعة، منها جهات إنفاذ القانون، كالشرطة والنيابة، والسفارات، والمستشفيات، وغيرهم.

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