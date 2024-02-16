مستشفى الجامعة بالشارقة يوفر غسيل الكلى لـ50 مريضاً يومياً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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كشف مستشفى الجامعة في الشارقة عن اعتماده أحدث أنواع أجهزة غسيل الكلى التي تخدم مرضى المستشفى والمستشفيات الأخرى، موضحاً أنه بات بإمكان المرضى غسل الكلى داخل المنازل وبأجهزة متطورة تمكنهم من إجراء عملية الغسيل أثناء النوم.

وأفاد المستشفى أنه يقوم بغسيل الكلى لـ50 مريضاً يومياً، ويستقبل مرضى من مختلف أقسام المستشفى ومن مستشفيات أخرى مجاورة لتلقي العلاج المناسب، نظراً للسمعة الكبيرة التي بات المستشفى يتمتع بها في ذلك التخصص والعديد من التخصصات الأخرى.

وأوضح الدكتور عدنان قلة استشاري أول أمراض الكلى بمستشفى الجامعة بالشارقة لـ «البيان»، أن عدد أجهزة غسيل الكلى بالقسم يبلغ 14 جهازاً، تخدم 50 مريضاً يومياً وعلى فترتين، صباحية ومسائية.

وأفاد أن معظم المرضى يأتون من مستشفيات أخرى لقسم الكلى، وأن المستشفى يوفر حالياً العلاج المطلوب لـ 10 مرضى تمت زراعة كلى لهم بمستشفيات أخرى، لافتاً إلى أن أمراض الكلى أكثرها متعلق بمرض السكري والضغط، والأمراض الوراثية والمزمنة.

وأردف أن أولئك المرضى يتم العناية بهم ومتابعتهم بشكل مستمر، لافتاً إلى أن أكثر من 50% من مراجعي عيادات قسم الكلى مصابون بالفشل الكلوي، بينما تبلغ نسبة المصابين بالفشل الكلوي بين الحالات التي ترد إلى قسم الكلى من جهات أخرى 20%.

وأشار إلى أن هناك مرضى يحولون من مختلف أقسام المستشفى إلى قسم الكلى، لأن مرض الكلى يجتمع مع تخصصات أخرى، مثل تخصص القلب، والمسالك البولية، وتخصصات أخرى، موضحاً أن قسم الكلى يتوفر به طبيبان استشاريان، و13 ممرضة وممرضاً من ذوي الكفاءات والخبرات.

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