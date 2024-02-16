«الإمارات للخدمات الصحية»: 3 حملات عززت الكشف المبكر عن سرطان الثدي 2023

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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عززت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مبادرتها «أهمية فحص الثدي الإشعاعي (الماموغرام) في الكشف المبكر عن سرطان الثدي»، بثلاث حملات خلال 2023 استهدفت توفير فحوصات الثدي الإشعاعي، وذلك بالتعاون مع الشركة المتعهدة بخدمات التصوير الطبي وجمعية أصدقاء السرطان.

وأكدت الدكتورة أمينة الجسمي مدير إدارة الأشعة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لـ«البيان» أن الحملات الثلاث التي تضمنت حملة «شهر العطاء»، وحملة «منك المبادرة ومنا الأمل»، وحملة «ليس مجرد لون»، كانت مصحوبة بتنظيم فعاليات داخلية في 9 من منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التي تتوفر بها تقنية فحص الثدي الإشعاعي «الماموغرام».

وأفادت الدكتورة الجسمي أن فعاليات حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي تم تنظيمها في كل من مستشفى القاسمي بالشارقة، ومستشفى الفجيرة، ومستشفى صقر برأس الخيمة، بالإضافة إلى مركزي تعزيز صحة الأسرة بالشارقة، ورأس الخيمة، ومراكز «ضدنا» الصحي، والمحيصنة الصحي، والفصيل الصحي، والحميدية الصحي، مشيرة إلى تنظيم عدد من الفعاليات الخارجية في المؤسسات الحكومية، والتي تم من خلالها توفير فحص الثدي الشعاعي مجاناً دون الحاجة إلى موعد مسبق.

وأوضحت الجسمي أن فريق العمل وفر تدريباً للمشاركين في الفحوصات على كيفية الفحص الذاتي للثدي، وزودهم بالعديد من النصائح التثقيفية المتعلقة بطرق الوقاية من سرطان الثدي

وأكدت مدير إدارة الأشعة زيادة ساعات عمل أطباء الأشعة خلال فترة الحملة لتغطية حالات فحص الثدي الشعاعي المتزايدة، لضمان المحافظة على نسبة 100% من مؤشر الأداء الخاص بالفترة الزمنية لكتابة تقرير الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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