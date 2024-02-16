901 زيارة تفتيشية للصالونات ومراكز التجميل بدبي خلال 2023

المصدر: دبي- وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت بلدية دبي 4 حملات رقابية على صالونات ومراكز التجميل في الإمارة تضمنت 901 زيارة تفتيشية نفذها مفتشو البلدية خلال العام الماضي، بهدف التأكد من التزام الصالونات بمتطلبات واشتراطات الصحة والسلامة والتأكيد على أهمية الالتزام بمعايير تنظيف وتعقيم المعدات واستخدام المنتجات الآمنة، حيث تتماشى هذه الحملات مع الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي التي تُركز على الوقــايـــة الاستباقية للصحة العامة وتطوير وتطبيق أفضل معايير السلامة العامة والمهنية.

وأوضحت بلدية دبي أن أبرز المخالفات التي تم تسجيلها، تتمثل في: عدم الالتزام بتنظيف وتعقيم الأدوات، وعدم توفر/انتهاء صلاحية شهادات الصحة المهنية، ومخالفات سلامة المنتجات الاستهلاكية.

وأشارت إلى أن الإجراءات التصحيحية لهذه المخالفات شملت

تنفيذ الورش، وتجهيز عبارات توعية وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، إلى جانب متابعة المؤسسات غير الملتزمة باشتراطات الصحة والسلامة. كما تم إجراء لقاء في الميدان من قبل مدير القسم مع أصحاب المؤسسات.

وحول الاشتراطات الصحية التي يركز عليها المفتشون خلال زياراتهم للصالونات ومراكز التجميل أشارت بلدية دبي إلى أنه يتم التفتيش على جميع معايير الصحة والسلامة، التي تتعلق بجودة الهواء الداخلي، وجودة المياه، ومعيار سلامة المواد الاستهلاكية، والسلامة العامة، كذلك معيار النظافة والصحة العامة.

وتحرص بلدية دبي على الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة، تجسيداً للجهود الحثيثة التي تبذلها لضمان تنفيذ الضوابط وتعزيز أفضل الممارسات، وتُسهم هذه الجهود في الارتقاء بمكانة إمارة دبي بصفتها مدينة عالمية رائدة في مجال الصحة والسلامة

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى التعاون الإيجابي والمساهمة بدورٍ فعّال في تحقيق رؤية البلدية المتمثّلة في جعل دبي مدينة عالمية رائدة في مجال السلامة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية عبر قنوات التواصل الرسمية للدائرة ومنها مركز اتصال بلدية دبي «800900» المتوفر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع للرد على جميع استفسارات وملاحظات المتعاملين وكافة فئات المجتمع، إضافةً إلى استخدام التطبيقات الذكية لبلدية دبي لتقديم البلاغات ذات الصلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز