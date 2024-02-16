«دبي للإعلام» تحتفي بطلبة برنامج «صناع الإبداع»

المصدر: دبي - البيان

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احتفت «دبي للإعلام» بمجموعة من طلبة وخريجي الجامعات المحلية الذين التحقوا ببرنامج «صناع الإبداع»، وذلك خلال لقاء جمع محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ «دبي للإعلام»، مع الطلبة، بحضور سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، وشيخة أحمد، المدير التنفيذي للموارد البشرية، عبّروا خلاله عن تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية، واستعرضوا تجاربهم المختلفة في البرنامج الذي أطلقته «دبي للإعلام» بهدف تدريب وتأهيل جيل من الإعلاميين الشباب على طرق إنتاج المحتوى الإعلامي وأساليب صياغة الأخبار والتقارير المكتوبة والمرئية، وغيرها، وفق أعلى المعايير والممارسات المهنية.

جهود

وقالت شيخة أحمد، المدير التنفيذي للموارد البشرية: «نسعى في «دبي للإعلام» إلى منح طلبة الجامعات فرصة استكشاف المشهد الإعلامي والتعرف إلى تفاصيله، من خلال ورش عمل متخصصة، وبرامج تدريبية ميدانية، صممت لتمكينهم من أداء مهامهم بمهنية وحرفية عالية، وتزويدهم بما يحتاجونه من خبرات عملية»، مؤكدة حرص «دبي للإعلام» على تطوير قدرات الطلبة ورفع مستواهم المهني.

وأضافت: «تسعى «دبي للإعلام» من خلال البرنامج إلى كسر الحاجز بين المجتمع الأكاديمي والمهني من خلال تنمية مهارات الطلبة العملية في مختلف مجالات القطاع الإعلامي، وتعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم، عبر منحهم فرصة المشاركة في إنتاج برامج وتقارير إعلامية متنوعة»، منوهة بأن البرنامج يسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين «دبي للإعلام» والمؤسسات التعليمية في الدولة الهادفة لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية في كل تخصصات قطاع الإعلام والخدمات المساندة له.

قطاعات

وعلى مدار فترة البرنامج، توزع الطلبة على كل قطاعات «دبي للإعلام» الرقمية والتلفزيونية والإذاعية والصحافية، وفي هذا السياق، أكدت الطالبة نوف المطروشي أن «صناع الإبداع» أتاح لها المجال للتفاعل مع أعضاء المجتمع الإعلامي، وقالت: «أسهم البرنامج في فتح آفاق جديدة أمامي ومكّنني من استكشاف المشهد الإعلامي في الإمارات، ومنحني الفرصة للاستفادة من الخبرات الواسعة التي تمتلكها فرق عمل «دبي للإعلام»، ما عزز قدراتي الإبداعية في إنتاج المحتوى الإعلامي».

وأشارت سمية علي اللنجاوي إلى أن البرنامج أتاح لها المجال لأن تكون جزءاً من القطاع الإعلامي المحلي. وقالت: «أسهم البرنامج في تطوير مهاراتي المهنية والشخصية، واكتساب تجارب نوعية قيّمة».

واعتبرت آمنة عبدالله قمبر أن البرنامج يمثل مبادرة جيدة لتأهيل طلبة الإعلام، وأضافت: «كانت تجربة ملهمة ساعدتني على اكتشاف قدراتي وتنمية مهاراتي في مختلف مجالات العمل الإعلامي؛ بدءاً من طرق كتابة الأخبار وأساليبها حتى لحظة رؤيتها النور، فضلاً عن معرفة كيفية التعامل مع فرق العمل، ووضع الخطط والأهداف والعمل على تحقيقها».

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