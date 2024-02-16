دعوة لتحفيز الطلبة على أخذ بصماتهم ضمن نظام السجل السكاني

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أولياء أمور الطلبة ممن بلغوا سن 15 عاماً فأكثر إلى تحفيز أبنائهم الطلبة، بالتوجه والاستجابة للزيارات الميدانية التي تقوم بها فرق العمل المتخصصة بأخذ بصمات طلبة المدارس ضمن السجل السكاني، تنفيذاً لمبادرة «إليك أقرب».

وأكدت الهيئة عبر تغريده نشرتها أمس عبر منصة «X» أن المبادرة والتي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال العام الماضي تستهدف إدراج البصمات العشرية لطلبة المدارس ممن بلغوا سن 15 عاماً فأكثر ضمن نظام السجل السكاني في الهيئة من دون حضورهم إلى مراكز سعادة المتعاملين.

وبينت أن الخدمة يتم تقديمها بشكل استباقي عبر زيارات ميدانية تقوم بها فرق العمل المختصة إلى المدارس المستهدفة على مستوى الدولة، بهدف تعزيز فاعلية منظومة التعريف بالهوية الشخصية للأفراد وتحقيق الأهداف الرامية لبلوغ سعادة المتعاملين وتحقيق الرفاه المجتمعي.

وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الحالية، تستهدف طلبة المدارس طوال العام الدراسي الجاري 2023 – 2024، حيث تأتي استمراراً واستكمالاً لجهود الهيئة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في تنفيذ هذه المبادرة التي انطلقت في مرحلتها الأولى خلال شهري فبراير ومارس من العام الدراسي 2022 -2023 على مستوى مدارس الدولة.

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