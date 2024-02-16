«طوارئ رأس الخيمة» تعالج 1000 بلاغ خلال هطول الأمطار

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن فرق الطوارئ بالدائرة تعاملت خلال الأيام الماضية مع 1000 بلاغ، وأنجزت صيانة 80 موقعاً في الطرق التي تعرضت لعملية جرف جانبي نتيجة هطول الأمطار الأخيرة.

وقال المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، إن غرفة العمليات تلقت 1000 بلاغ متنوع تم التعامل معها من خلال فرق الطوارئ بالدائرة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق ميدانية متكاملة لمواجهة تبعات سوء الأحوال الجوية.

وأضاف: نجحت الفرق التابعة لمؤسسة الصرف الصحي بالدائرة في سحب كميات كبيرة من المياه من مختلف مناطق الإمارة خلال فترة هطول الأمطار.

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