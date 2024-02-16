100 % وصول أصحاب الهمم لخدمات «كهرباء دبي» الرقمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازات استثنائية في مجال التطابق مع المعايير الحكومية الخاصة بسهولة وصول أصحاب الهمم إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، حيث بلغت نسبة مطابقة تطبيق الهيئة الذكي 10/10 للعام الرابع على التوالي والموقع الإلكتروني نسبة 100 % للعام الثالث على التوالي، وذلك وفق تقرير تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم لعام 2023 الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص على تطوير الخدمات الرقمية وفق المعايير الحكومية وأفضل الممارسات العالمية، لتسهيل وصول أصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين إليها، بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لأن تكون الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً عالمياً، وكذلك السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، بالإضافة إلى مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم».

خدمات

يتضمن الموقع الإلكتروني مترجماً رقمياً للغة الإشارة لتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى المعلومات وترجمة المحتوى إلى لغة الإشارة. كما يتميز بخاصية تغيير اللون ليناسب المصابين بعمى الألوان، وتكبير حجم النصوص لتسهيل القراءة.

ويتميز تطبيق الهيئة الذكي بخواص منها قارئ الشاشة، وتغيير لون الشاشة لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير طرق سهلة لإدخال البيانات.

وتتيح خدمة «أشّر» المحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية التواصل المباشر مع مركز رعاية المتعاملين. وتتيح خدمة «حياك» المحادثة المرئية والكتابية عبر الفيديو مع الموظفين. وأضيفت خاصية المحادثة الكتابية والصوتية التفاعلية على الموظف الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «رماس» لمساعدة المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم.

وتمنح خدمة «الاستجابة الذكية» للبلاغات الفنية لخدمات الكهرباء والمياه، الأولوية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأشخاص المعتمدين على الأجهزة الطبية، وتتيح «خدمة واتساب» التواصل مع موظفي رعاية المتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز