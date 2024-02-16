شرطة دبي تستعرض أحدث آلياتها في «مؤتمر البحث والإنقاذ» بأبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ، في العاصمة أبوظبي، عارضة أحدث آلياتها وتقنياتها المستخدمة في عملية البحث والإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية، والتعامل مع حوادث الإنقاذ الصعبة في الطرقات أو المناطق الوعرة أو غيرها.

وأكد العقيد خالد إبراهيم الحمادي مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي شاركت في المعرض بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العميد جمعة بطي بن درويش الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، لعرض أحدث التقنيات المستخدمة في مجال البحث والإنقاذ.

وأشار إلى أن شرطة دبي تحرص على المشاركة في المعرض باعتباره من أهم المعارض في مجال استشراف المستقبل بمجال عمليات البحث والإنقاذ التي تلعب دوراً مهماً في مساعدة الناس أوقات الطوارئ، وذلك لعرض إمكانياتها وابتكاراتها الذكية والمستشرقة للمستقبل والمواكبة للتحديات الطارئة.

وعرضت شرطة دبي، عبر منصتها في المعرض، آلياتها المستخدمة في البحث والإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية، وما تتضمنه من معدات هيدروليكية ومقصات وغيرها، إلى جانب عرض سيارة خاصة مجهزة للتعامل مع حوادث الطرق الصعبة، وتحتوي على كل المعدات لقص السيارات.

كما عرضت دراجة رباعية الإطارات للتعامل مع الحوادث البرية والمناطق الوعرة، وقادرة على بلوغ المناطق التي يصعب الوصول إليها بالسيارات لتنفيذ عمليات الإنقاذ، إلى جانب عرض مجموعة من التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات إنقاذ الناس من أسفل المباني ومنها كاميرا خاصة للتواصل مع العالقين، إضافة إلى عرض معدات خاصة بالإنزال في المناطق المرتفعة والمستخدمة في عمليات انتشال وإنقاذ العالقين الذين قد يسقطوا في أودية ضيقة أو بئر أو غيرها.

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