"طرق دبي" تعلن عن شركائها الاستراتيجيين لمؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن الشركاء الاستراتيجيين والرعاة لمؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 في دورته الخامسة لهذا العام في الفترة من 28 فبراير وحتى 1 مارس المقبل. ويقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالشراكة والتعاون مع منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "التنقل المستدام وجودة الحياة."

وأكد محمد عبيد الملا، عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة العليا للإشراف على استضافة فعاليات مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، على السمعة العالمية للمؤتمر في جذب الخبراء والمختصين في قطاع النقل من مختلف أنحاء العالم، حيث تضم الدورة الخامسة أكثر من 2000 مشارك، و65 متحدثاً من نخبة الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من22 دولة، وعدد من مديري الهيئات والدوائر الحكومية وصناع القرار، كما يرافق المؤتمر معرض تشارك فيه أكثر من 46 جهة يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأستطرد الملا، قائلا: " يعكس الاقبال المستمر من الشركاء على الرعاية، مدى النجاح الذي حققه الحدث على مر الدورات السابقة، حيث أصبح منصة لجميع المهتمين بقطاع النقل والراغبين بالمشاركة الفعّالة في هذا المؤتمر العالمي.

وشملت قائمة الرعاة الاستراتيجيين، كلا من: شركة سويدان التجارية ذ.م.م (من مجموعة النابودة التجارية)، وشركتي "فامكو" و "فولفو" التابعتين لمجموعة الفطيم للسيارات، وشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك". فيما شملت قائمة الشركاء الرئيسيين للمؤتمر، كل من: اتصالات، الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، و"هيونداي" وشركة جمعة الماجد.

إلى جانب ذلك وقعت الهيئة اتفاقيات رعاية مع عدد من الشركاء الداعمين للحدث العالمي وهم: إدارة أمن المواصلات بدبي، ومركز النقل المتكامل أبوظبي، وتاكسي العربية، وشاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن (ميدل إيست) (ذ.م.م)، وشركة دتكو للإنشاءات ذ.م.م، وشركة جونال للإنشاءات، ومترو تاكسي، وشركة ترابيز، وشركة إينيت.

وأشار الملا إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء في دورته الخامسة على أحدث التطورات التقنية وأفضل الممارسات العالمية في مجال النقل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتنقل الأخضر والوقود البديل والبنية التحتية المرنة والتخطيط العمراني وجودة الحياة، داعياً جميع الشركات والمؤسسات المعنية، للحضور واستغلال الفرصة للاطلاع على مستقبل أنظمة المواصلات المختلفة والنقل المستدام، والتعرف إلى أبرز المشاريع والمبادرات التي تسهم في الارتقاء بقدرات قطاع النقل، وبالتالي تعزيز جودة الحياة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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