طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً ، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي -أن حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة45 :17 والمد الثاني عند الساعة 58:05 ،و الجزر الأول عند الساعة 46:11 والجزر الثاني عند الساعة 06:23.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند 15:34 والمد الثاني عند الساعة 02:09 و الجزر الأول عند الساعة 08:54 والجزر الثاني عند الساعة 35:20 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 19 80 40

دبي 31 21 75 35

الشارقة 31 18 80 35

عجمان 30 21 85 40

أم القيوين 31 17 85 45

رأس الخيمة 29 19 85 40

الفجيرة 26 21 90 55

العـين 30 19 85 30

ليوا 32 16 90 30

الرويس 32 18 85 35

السلع 33 17 80 30

دلـمـا 29 18 80 30

طنب الكبرى 28 19 85 35

طنب الصغرى 28 19 85 35

أبو موسى 28 19 85 35

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