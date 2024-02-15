أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها بدون رسوم: أمانة تطلق عرضًا مميزًا لعملائها

المصدر: البيان

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أطلقت شركة أمانة الرائدة للخدمات المالية عبر الإنترنت استراتيجية تسعير تنافسية لتحدث تغيير جذري في الأسواق المالية في الشرق الأوسط. حيث يمكن للعملاء الآن الاستفادة من التسعير بدون عمولة وبدون رسوم على جميع تداولات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة جريئة تهدف إلى تزويد المستثمرين والمتداولين بإمكانية وصول لا مثيل لها وقدرة على تحمل التكاليف أسواق الأسهم في المنطقة.

هذا النهج المستوحى من نجاح النماذج الخالية من العمولة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، حيث اجتذب الوسطاء الرائدون مثل "روبن هود" عملاء جدد أكثر من "إنتراكتيف بروكرز" و"تي دي اميرتريد" و"اي تريد" مجتمعين في غضون خمس سنوات فقط من الإطلاق، وهو ما يعكس التزام أمانة بالحد من الحواجز المتعلقة بالنظام المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يوجد حالياً أكثر من 1000 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برأسمال تقديري يبلغ 4 تريليون دولار. كما تصدرت المنطقة عالميًا من حيث الاكتتابات العامة الأولية، حيث اجتذبت طلبًا رائعًا من المستثمرين ومستويات مرتفعة من الاكتتاب. وعلى الرغم من ذلك، فهناك حوالي 5% فقط من سكان المنطقة يشاركون في سوق الأوراق المالية، وهو تناقض صارخ مع الولايات المتحدة بنسبة (55%) أو المملكة المتحدة بنسبة (33%).

ووفقاً لما صرّح به السيد محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة: "ستوفر مبادرتنا إمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم المحلية للمزيد من المستثمرين والمتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - بطريقة فعالة من حيث التكلفة والتجزئة، للجميع. نحن نؤمن بأن الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كبيرة، ويجب أن يتمكن الجميع من المشاركة في فرصة النمو تلك".

وتهدف استراتيجية التسعير الجديدة لشركة أمانة، في أعقاب مبادرتها السابقة لتقديم أسهم جزئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تعزيز الشمولية بشكل أكبر.

وأضاف رسول، "تجسد هذه الخطوة قيم أمانة الأساسية. وباعتبارنا وسيطًا محليًا، تمتد مهمتنا إلى ما هو أبعد من كوننا جزءًا من نمو هذه المنطقة الناشئة؛ فهي تتعلق بضمان تمكين أكبر عدد من الأشخاص من مشاركة الإمكانات الاقتصادية في هذه التحولات الإقليمية الفريدة من نوعها والتي تحدث مرة واحدة في كل جيل."

بالإضافة إلى الأسهم المحلية، تقدم أمانة للعملاء أيضًا تداولات بدون عمولة على جميع فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم الأمريكية، والمؤشرات، والسلع، والذهب، والعملات المشفرة، والمزيد. أمانة هي أول وسيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدم جميع الأصول من حساب واحد.

عن أمانة

إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق المالية العالمية . أمانة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية DFSA وهيئة الرقابة المالية FCA وهيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CYCES وهيئة السوق المالية CMA ولجنة الخدمات المالية FSC وهيئة الخدمات المالية في لابوان LFSA. أمانة هي شركة رائدة للخدمات المالية عبر الإنترنت في الشرق الأوسط. وهي توفر للعملاء في أكثر من 80 دولةأمانة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية DFSA وهيئة الرقابة المالية FCA وهيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CYCES وهيئة السوق المالية CMA ولجنة الخدمات المالية FSC وهيئة الخدمات المالية في لابوان LFSA.

الهاتف:00971042769525

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