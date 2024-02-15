شرطة الشارقة: إيواء 173 أسرة بعدد 1100 شخص في 3 مراكز

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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سارعت كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وجمعية الشارقة الخيرية، إلى دعم متضرري الأمطار في كلباء التي تسببت في أضرار بليغة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، ودائرة الخدمات الإنسانية، وإدارة الإسكان الطارئ، تمكنت الفرق من توفير أوليات الإغاثة للمتضررين بمقر إقامتهم بمواقع الإسكان الطارئ في مناطق الطلعة والمصلى والبراحة.

وأكد المقدم فهد اللغاي مسؤول مراكز الإيواء في مدينة كلباء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أنه تم إيواء 173 أسرة بعدد 1100 شخص في 3 مراكز للإيواء في المدينة وهي، مدرسة جميلة بو حيرد، ومدرسة شفاء بنت عبدالله، ومدرسة الشهداء، وحالياً نحن في مرحلة التعافي،حيث بدأت معظم الأسر بالعودة إلى منازلها بعد التأكد من سلامتها و إعادة تأهيلها من خلال الفرق المختصة .

3000 وجبة

من جهته قال ناصر مسعود بلال مدير إدارة جمعية الشارقة الخيرية في كلباء ، إن الجمعية ركزت في طليعة مساعداتها على توفير الأغطية الثقيلة وتوزيعها على 150 أسرة من المتضررين بمقر إقامتهم المؤقت، مع توفير قرابة 3000 وجبة، حيث تمثل هذه المساعدات أولويات المعيشة لدى الأسر الذين تضررت منازلهم وأضحوا في حاجة ماسة للمؤازرة والدعم، مشيرا أن الجمعية لديها خطة للعمل خلال الأزمات الطارئة وقد استعدت فرق عملها لمواجهة مثل هذه الظروف المتوقع حدوثها خلال فصل الشتاء من كل عام.

دراسة

وأشار مسعود بلال إلى أنه يُجرى متابعة الوضع ودراسة الاحتياجات اللازمة لتمكين المتضررين من الخروج من هذا المأزق، لافتا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على ما يمكن القيام به في سبيل تحقيق الاستقرار والعيش الآمن، حرصا من الجمعية على أداء مسئوليتها المجتمعية.

تعزيز

من جهة أخرى أكدت بلدية الشارقة عن تعزيز التعاون والتنسيق مع بلدية مدينة كلباء لسحب تجمعات الأمطار والتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي،حيث وفرت البلدية كادر عمل مكون من 17 فنياً من أصحاب الخبرة والاختصاص و5 مشرفين و120 عاملاً ، كما خصصت البلدية 60 صهريجاً و4 محطات ضخ بقوة عالية منها مركبتان من مركبات السد المبتكرة، و15 مضخة متنقلة ، كما بينت البلدية أن كوادر العمل تحركت باتجاه مدينة كلباء مزودة بالمعدات والآليات والصهاريج للمساهمة في مواجهة الحالة الجوية وتقديم الدعم اللازم بما يعزز ويساهم في تسريع وتيرة العمل.

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