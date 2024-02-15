دبي الرقمية تحصل على شهادة بيئة العمل المتميزة

المصدر: البيان

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حازت دبي الرقمية شهادة بيئة العمل المتميزة من الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل (Great Place to Work®)، وذلك تقديراً لما حققته الهيئة من إنجاز في مجال تطوير بيئة العمل وفق أعلى المعايير العالمية وبما ينسجم مع أهدافها بتحقيق السعادة الوظيفية وتناغم بيئة العمل بهدف تحفيز وتعزيز الإنتاجية والإبداع والكفاءة وروح الفريق الواحد.

واجتازت دبي الرقمية كافة معايير الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل، وفي مقدمتها قناعة الموظفين وشعورهم بالفخر بأنفسهم بأنهم يؤدون من خلال وظائفهم في الهيئة عملاً ذا أهمية عالية ويحقق قيمة استراتيجية كبيرة. وتعدّ هذه الشهادة بمثابة اعتماد للممارسات التي تطبقها الهيئة لضمان جودة بيئة عملها والتناغم الوظيفي والعمل وفق رؤية واحدة على اختلاف المواقع والأدوار، حيث تضم دبي الرقمية تحت مظلتها ثلاث جهات حكومية هي: مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومؤسسة حكومة دبي الرقمية.

ومن جهته قال سعادة طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية: "وفرت حكومة دبي جميع المقومات التي تمكن مؤسساتها من تحقيق أداء عال في شتى المجالات، ومنها توفير بيئة عمل متناغمة وسعيدة. إن جودة الحياة بشكل عام وجودة بيئة العمل بشكل خاص هو نهج معتمد في دبي الرقمية يقوم على معادلة السعادة المتكاملة التي تتألف أطرافها من الموظفين والمتعاملين وجميع أفراد المجتمع، حيث يسيرون جنباً إلى جنب وفق رؤية متكاملة تنسجم مع حقيقة أن دبي نفسها تمثل البيئة الأكثر جاذبية والأفضل للعيش والعمل على السواء."

وأضاف الجناحي: "إن هذا الاعتماد الدولي هو انعكاس لروح الفريق الواحد التي يجسدها موظفو الهيئة ومستوى مهنيتهم وولائهم المؤسسي وثقتهم بالقيمة المضافة العالية التي يحققونها بانتهائهم لدبي الرقمية، وذلك ما عبّروا عنه من خلال الاستبيانات العديدة ومنها استبيان الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل. وتعكس هذه الدراسة قيم التفاني والإخلاص والتنافس الإيجابي لخدمة استراتيجية الهيئة التي تنسجم مع الأهداف العليا لدبي ولدولتنا الحبيبة. وبالنسبة لدبي الرقمية فإن وجود بيئة عمل متميزة يعني تناغم وظيفي مرتفع، وهذا يؤدي بدوره إلى خدمات متميزة، وبالتالي إلى مستوى عال من السعادة للشركاء والمتعاملين على السواء".

من جهته قال إبراهيم مغربل، المدير العام لشركة Great Place to Work®️ الشرق الأوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا أن نهنئ هيئة دبي الرقمية لحصولها على شهادة بيئة العمل المميزة الشرق الأوسط Great Place to Work®️. لقد قال موظفوهم كلمتهم، مؤكدين أن بيئة العمل التي يعملون بها متميزة، وأنهم يفتخرون بمساهمتهم في تحقيق أهداف الهيئة وخدمة مجتمعهم من خلال دبي الرقمية."

بهذا الإنجاز تنضم دبي الرقمية إلى قائمة مؤسسات عالمية مرموقة من شتى أنحاء العالم حصلت على جائزة بيئة العمل المتميزة، ومنها شركات كبرى في قائمة فوربس.

وتعمل الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل على تقييم المؤسسات وفق مبدأ الثقة، حيث درجت على امتداد ثلاثين عاماً على تطبيق هذا المبدأ، وذلك بقياس مدى ثقة الموظفين بالمؤسسة التي يعملون فيها ومدى إيمانهم بالأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها. وفي هذا السياق تنفذ الهيئة مسحاً يسمى مسح مؤشر الثقة.

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