«وزارة الصحة» و«الإمارات للخدمات الصحية» و«AI71» توقع شراكة استراتيجية

المصدر: دبي - البيان

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في خطوة نحو تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز قدرات القطاع الصحي باستخدام التقنيات الحديثة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الذكاء الاصطناعي «AI71»، التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والمتخصصة في إدارة البيانات الحيوية وشركة «فينتشر ون».

ووقع اتفاقية التعاون كل من الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشهاب عيسى أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ضمن فعاليات اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024 في دبي.

وتمهد الاتفاقية الطريق أمام تعاون بناء ومثمر يدعم الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار في تقنية الذكاء الاصطناعي بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات ويسلط الضوء على الدور الريادي للدولة في اعتماد التقنيات المبتكرة.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تبني ودمج تقنية الذكاء الاصطناعي التحويلية التي طورتها شركة AI71 من خلال النموذج اللغوي الموسع (RAZI71) في البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات، وبدعم من نماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة (فالكون)، وهي سلسلة نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر المصممة والمطورة في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تحدث تقنية (RAZI71) نقلة نوعية في مجال تقديم الرعاية الصحية، حيث ستوفر حلولاً متقدمة للرعاية تهدف إلى تحسين نتائج العلاج وتعزيز الكفاءات العملية للمتخصصين في القطاع الصحي.

كما تهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للرعاية الصحية، ويأتي ذلك في إطار الالتزام المشترك بتطوير استراتيجيات الإدارة الصحية الاستباقية ودمج التحليلات المتقدمة وتحسين عملية اتخاذ القرارات السريرية، فضلاً عن تعزيز مراقبة المرضى بفعالية أكبر بما ينعكس إيجاباً على رعاية المرضى من خلال تقديم خدمات رعاية صحية متطورة، اعتماداً على حلول الذكاء الاصطناعي.

إدارة البيانات الصحية

وقال الدكتور محمد سليم العلماء: «يأتي إبرام الاتفاقية مع شركة «AI71» في إطار حرص الوزارة على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كنهج مستدام في تطوير الرعاية الصحية المستقبلية وإدارة البيانات الصحية، كما تدعم الإدارة الصحية الاستباقية، ودمج التحليلات المتقدمة، وتحسين أنظمة دعم القرار وتقديم الرعاية الصحية الشاملة».

بدوره، أكد الدكتور يوسف السركال أن «هذه الخطوة تأتي كمرحلة مهمة في مسيرة المؤسسة نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة، عبر مواصلة تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واستشراف مساراته المستقبلية لتحقيق أهداف المؤسسة التي تنسجم مع توجهات الدولة واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وتسخير القدرات العلمية المتقدمة بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية للمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير عناية فائقة للمرضى».

من جانبه، أكد شهاب عيسى أبو شهاب، أن «هذه الشراكة الاستراتيجية تشكل علامة فارقة في مسعى استشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً التزام الشركة بتبني وتطبيق أحدث حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تحدث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية من خلال المساهمة في وضع حلول مبتكرة تضع المريض في صلب اهتماماتها».

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