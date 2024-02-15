سعود المعلا يبحث مع سفيري قطر وهولندا علاقات التعاون

المصدر: أم القيوين- وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، كلاً على حدة، الدكتور سلطان المنصوري سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة، وخيرارد ستيخس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالسفير القطري، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عملة الجديدة، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب الدكتور سلطان المنصوري عن بالغ شكره وتقديره لسموه، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق الروابط الأخوية والثنائية بين البلدين الشقيقين، وبما تشهده الإمارات عامة، وأم القيوين خاصة، من نهضة حضارية في الميادين كافة.

وإلى ذلك، رحب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بالسفير الهولندي، متمنياً له طيب الإقامة والنجاح في عمله لدى الدولة.

من جانبه، أثنى السفير الهولندي على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في العديد من المجالات المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وأم القيوين خاصة، في شتى الميادين.

حضر اللقاءين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين.

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