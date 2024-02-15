سلطان القاسمي: حريصون على توفير أحدث الأجهزة والبرامج الأكاديمية للطلبة

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح أمس، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الأكاديمية، وذلك بمكتب سموه في الأكاديمية بخورفكان.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور، مثمناً سموه المساهمات الفعالة من قبل أعضاء المجلس في التطوير والارتقاء بالمنشآت والمناهج الأكاديمية وتوفير كل ما يحتاجه الطلبة لإتمام البرامج الدراسية والتخرج، مؤكداً سموه فرحته الكبيرة بجانب الأهالي مع أول دفعة يتم تخريجها في الأكاديمية.

وأشار سموه إلى أن البرامج الأكاديمية التي يتم تدريسها في أكاديمية الشارقة للنقل البحري تتوفر بها كل المتطلبات الدولية ليكون الطالب مهيئاً للعمل في أعالي البحار، مشيداً سموه بالكادر التدريسي الذي يعمل على الارتقاء بمستوى الطلبة ومتطلبات الدراسة.

وأكد سموه حرص مجلس الأمناء منذ بدايته على أن تكون أكاديمية الشارقة للنقل البحري بين مصاف المؤسسات الأكاديمية البحرية الكبرى في العالم، من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات والبرامج الأكاديمية والوقوف على الاحتياجات الطلابية واعتماد الموازنات واللوائح وغيرها من المتطلبات التي تعزز من مستوى الطلاب والطالبات منتسبي الأكاديمية.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واعتمد عدداً من القرارات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الأكاديمية والارتقاء بالمستوى التعليمي والطلبة.

واعتمد المجلس ميزانية أكاديمية الشارقة للنقل البحري المقترحة للعام الحالي والهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى اعتماد المجلس لتخرج الدفعة الأولى للطلبة والذي يبلغ عددهم 16 طالباً وطالبة من برنامجي بكالوريوس النقل البحري وبكالوريوس الهندسة البحرية.

من جهة أخرى، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مبنى مجمع المحاكيات البحرية للدراسات الأساسية والدراسات العليا بأكاديمية الشارقة للنقل البحري في مدينة خورفكان. وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المبنى.

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