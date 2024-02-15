ذياب بن محمد يحضر أفراح النويس والكعبي والحبتور

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حفل استقبال أقامه محمد جاسم النويس، وحسين جاسم النويس، بمناسبة زفاف جاسم محمد النويس إلى كريمة جمعة جاسم الكعبي، وزفاف محمد حسين النويس إلى كريمة المرحوم أحمد خليفة الحبتور.

وأعرب سموه عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في فندق إرث في أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمع من المدعوّين.

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